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Kaynarca'da sokak hayvanları susuzluktan ölmeyecek



(Fotoğraflı)



Murat Hazer

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri ve İlçe Orman Bölge Şefliğince sokak hayvanlarının susuzluktan ölmesini önlemek için çalışma başlatıldı.

Zabıta ekipleri ilçe merkezinin birçok noktasına, üzerlerinde "Bir kap su da sev ver" yazılı içleri su dolu kaplardan bıraktılar. Kaynarca Belediyesi Zabıta Amiri Sezgin Tutar, cadde ve sokaklara bırakılan su kaplarına ilave olarak vatandaşların da bu insanı ve vicdani sorumluluğa katılmaya çağırdı. Sezgin Tutar, "Havalar çok sıcak ve sokak hayvanlarının bunaltıcı sıcakta susuz kalmaması için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

İlçede yaşayan vatandaşlar ve esnaf ise sokak hayvanları için yapılan çalışmaya destek verirken ayrıca yetkililere teşekkür ettiler.

(BCT-İÇ)



11.08.2017 12:59:43 TSI

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