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Hacımercan Spor Tesisleri'nde ihale tamamlandı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca'da inşa edilecek Hacımercan Spor Tesisleri'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca'da inşa edilecek Hacımercan Spor Tesisleri'nin ihalesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ihalenin komisyon başkanlığını İhale İşleri Şube Müdürü Sedat Sayan üstlendi. 4 firmanın teklif sunduğu ihalenin ardından açıklamalarda bulunan Sayan, "Büyükşehir Belediyemiz şehrin spor hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri, Harmanlık Spor Tesisi, Akyazı Spor Tesisleri şu anda vatandaşlarımızın hizmetinde, Taraklı Spor Tesisleri'nin inşa çalışmaları ise devam ediyor. Bugün de Sapanca'da inşa edilecek Hacımercan Spor Kompleksi için ihalemizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde komisyonumuz değerlendirmelerini tamamlayacak. Sapanca'ya hayırlı olsun" dedi.

(BCT-İÇ)



11.08.2017 13:00:05 TSI

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