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AK Parti'de belde atamaları devam ediyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 13:00
AK Parti'de belde atamaları devam ediyor
AK Parti'de belde atamaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir İl Teşkilatında geçtiğimiz hafta sonu başlayan kongre süreci kapsamında nüfusu 5 binden az olan beldelerin atamaları devam ediyor.
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 6. Olağan kongre süreci kapsamında Merkez İlçeye bağlı Kaymaklı, Nar ve Sulusaray Belde teşkilatları atama usulüyle yenilendi.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, yaptığı açıklamada, 6. Olağan kongre takviminin işlediğini belirterek, belde teşkilatlarının yenilenme sürecinin devam ettiğini söyledi.
Nevşehir'de 15 belde teşkilatı için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Tanrıver, bu kapsamda yapılan istişareler sonucunda Merkez İlçeye bağlı Kaymaklı Belde Başkanlığına Mustafa Kara, Nar Belde Başkanlığına Metin Güldü ve Sulusaray Belde Başkanlığına ise Galip Alay'ın atandığını belirtti.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver beraberinde Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz ile birlikte yetki belgelerini yeni belde başkanlarına taktim ederek, görevlerinde başarılar diledi.
Tanrıver, "Belde teşkilatlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Partimizi en iyi şekilde temsil edecek belde teşkilatlarını oluşturup, ataması için genel merkezimizin onayına sunuyoruz daha sonra da atamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda merkez ilçemizin beldelerinin bir kısmının atamalarını yaptık. Yetki belgelerini teslim ettik. Başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Öte yandan, AK Parti İl Başkanı Tanrıver, eski Belde Başkan ve yönetim kurulu üyelerine takdir ve teşekkür belgesi takdim ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
(COŞ-SK)

11.08.2017 13:01:32 TSI
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