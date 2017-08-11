YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muşlu genç çiftçilere mandaları dağıtıldı

Muşlu genç çiftçilere mandaları dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta, 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında manda dağıtımı yapıldı.

Muş'ta, 25 çiftçiye yurt içinden getirilen 30 bin TL değerindeki 5'er adet olmak üzere 125 adet manda dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mehmet Gündoğdu, projenin tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulandığını söyledi. Gündoğdu, "Genç Çiftçi Projelerinden hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilerimize hayvanımızı bugün teslim ediyoruz. Bu proje 3 yıl devam edecek, 3 yıl boyunca da çiftçilerimiz hayvanlarını ellerinden çıkarmayacak ve üretimlerinin her aşaması sürekli bizim kontrolümüzde olacaktır" dedi.

Kentte mandacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için uygun bir ortam olduğunu belirten Gündoğdu, "İlimiz gerek bitkisel üretim ve gerek hayvancılık noktasında potansiyeli olan bir ildir. Geniş mera alanlarının bulunması, hayvancılığın geliştirilmesi için pozitif bir durumdur. Manda diğer hayvanlara nazaran hastalıklara ve dış etkilere karşı dayanıklı bir hayvandır. Sütündeki yağ oranı yüksek olduğundan manda ürünlerinin pazar değerleri yüksektir. Bugün burada 25 genç çiftçimize 4 dişi ve 1 erkek olmak üzere toplamda 125 baş manda dağıtımını gerçekleştirdik. Çiftçilerimize dağıttığımız mandalar köylerde istihdamı sağlamak ve ilimizde mandacılığın gelişimine ön ayak olması açısından çok önemlidir. İlimiz 7 bin 500 baş manda varlığıyla Türkiye'de 6 sıradadır. Mandacılık ilimiz ekonomisi açısından çok önemli bir yerdedir. Bu bakımdan 25 genç çiftimizin aldıkları bu mandalar ile ilimiz ve aile ekonomilerine önemli ölçüde katkı sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Gündoğdu'nun konuşmasının ardından proje kapsamında hak sahiplerine hayvanları teslim edildi.

(NA-MSA-Y)



11.08.2017 13:11:35 TSI

NNNN

