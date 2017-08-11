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Büyükşehir, Uluslararası Türkoloji Öğrencilerini ağırladı



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri ile Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören farklı ülkelerden öğrencilere Konya'nın tarihi ve turistik bölgelerini tanıttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında bu yıl içinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu Projesi'ne katılan farklı ülkelerden öğrenciler Konya'yı ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Konya'yı gezen farklı ülkelerden 150 öğrencinin yer aldığı gruba Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi TÖMER Konya Yaz Okulundan çok sayıda öğrenci de eşlik etti. Yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri ile Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere Konya'nın tarihi ve turistik bölgeleri hakkında bilgi verildi. Misafir öğrenciler, Sahib-i Ata Külliyesi, Mevlana Türbesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi ve Tarihi Sille bölgesini görme imkanı buldu.

Öğrencilerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, Konya'nın kadim şehirler arasında yer aldığını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin ve özelde de Konya'nın tanıtımı amacıyla birçok etkinliğe imza attığını söyledi. Yunus Emre Enstitüsü ile her zaman işbirliği içinde olduklarını kaydeden Güleç, dünyanın farklı coğrafyalarından öğrencileri Konya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yaz Okulu Projesi kapsamında Konya'ya gelen Türkoloji öğrencileri kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederken bir sonraki Konya buluşmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

(AH-Y)



11.08.2017 13:13:38 TSI

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