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PAÜ aileler için ücretsiz servis hazırladı

11 Ağustos 2017 Cuma, 13:14
PAÜ aileler için ücretsiz servis hazırladı
PAÜ aileler için ücretsiz servis hazırladı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), üniversiteyi kazanan öğrencileri aileleriyle birlikte otogarda karşılayıp, ücretsiz servislerle kampüse götürecek.
Pamukkale Üniversitesi, 2017-2018 Akademik Eğitim Öğretim Yılı kayıtları için Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 'irtibat masası' kurarak öğrencilerin ve ailelerin karşılanmasını sağlayacak. PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada "Pamukkale Üniversitesi 2017 - 2018 Akademik Eğitim Öğretim Yılı'nda kayıt yaptıracak öğrencileri için hazırlıklarını tamamladı. Pamukkale Üniversitesi ailesinin yeni üyeleri Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kurulacak 'irtibat masası' ile karşılanacak ve yeni kayıt haftası boyunca sürekli seferler ile kampüse taşınacak. Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ve ailelerinin rahat bir şekilde kayıtlarını yaptırabilmeleri için gerekli önlemlerinin alındığı kayıt haftası 14-18 Ağustos tarihleri arasında devam edecek" denildi.
(MT-SÇ-Y)

11.08.2017 13:17:24 TSI
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