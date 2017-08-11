YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. PAÜ aileler için ücretsiz servis hazırladı

PAÜ aileler için ücretsiz servis hazırladı



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), üniversiteyi kazanan öğrencileri aileleriyle birlikte otogarda karşılayıp, ücretsiz servislerle kampüse götürecek.

Pamukkale Üniversitesi, 2017-2018 Akademik Eğitim Öğretim Yılı kayıtları için Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 'irtibat masası' kurarak öğrencilerin ve ailelerin karşılanmasını sağlayacak. PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada "Pamukkale Üniversitesi 2017 - 2018 Akademik Eğitim Öğretim Yılı'nda kayıt yaptıracak öğrencileri için hazırlıklarını tamamladı. Pamukkale Üniversitesi ailesinin yeni üyeleri Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kurulacak 'irtibat masası' ile karşılanacak ve yeni kayıt haftası boyunca sürekli seferler ile kampüse taşınacak. Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ve ailelerinin rahat bir şekilde kayıtlarını yaptırabilmeleri için gerekli önlemlerinin alındığı kayıt haftası 14-18 Ağustos tarihleri arasında devam edecek" denildi.

(MT-SÇ-Y)



11.08.2017 13:17:24 TSI

NNNN

