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Açık unutulan televizyon polisi alarma geçirdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kavga ihbarına giden polis ekipleri olay yerine gittiğinde gözlerine inanamadı. Kavgadan çıktığı sanılan seslerin, açık unutulan televizyondan geldi anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede herhangi bir kavgaya rastlamadı. Ancak tartışma seslerinin tekrar duyulması üzerine harekete geçen ekipler, seslerine işyerinde açık unutulan televizyondan geldiğini fark etti.

Açık unutularak polisi harekete geçiren televizyon daha sonra işyeri sahibi ulaşılarak kapattırıldı.

(CK-AOA-Y)



11.08.2017 13:18:19 TSI

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