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Çaldıran'da yol yapım çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından üç mahallede yürütülen stabilize yol yapımı tamamlandı.

İlçede bulunan Sarıçimen, Başeğmez ve Toprakseven mahalle yollarının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle başlatılan çalışma kapsamında stabilizeleri tamamlanarak bordürlü parke taşının döşenmesine hazır hale getirildi. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçeye bağlı yüze yakın mahalle ve mahallelere bağlı yerleşim birimleri olduğunu belirterek, "Bu mahallelerimizi kısa olan yaz mevsimi süresince belli programlara alarak sırayla çalışmalar başlattık. Ekiplerimiz mesaiye kalarak gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapılan son çalışmada Sarıçimen, Başeğmez ve Toprakseven mahalle yollarının altyapısı tamamlanarak, yer yer korige boruların da döşenmesi tamamlandı. Vatandaşımıza aralıksız hizmet sunmanın hesabındayız. Bizle Çaldıran Belediyesi olarak halkımızın manevi desteğini arkamıza almışız. Halkımızla el ele vererek her türlü hizmeti sunacağız. İlçe halkımız bizim göremediğimiz hizmetleri belediyemize ait 7/24 hizmet veren 0539 552 69 01 whatsapp hattıyla bizlere bildiriyor. Anında kendilerine yanıt vererek çalışmalarımızın daha sağlıklı olmasına da katkı sunuyorlar" dedi.

(MSA-Y)



11.08.2017 13:25:34 TSI

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