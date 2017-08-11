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Çaldıran Belediyesinden hummalı çalışma



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, yaz mevsiminin kısa olmasından dolayı geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor.

Çaldıran ilçesinde yaz mevsimin kısa olması nedeniyle çalışmaların zamanında tamamlanması için personeller gece yarısına kadar çalışıyor. Mahallelerde altyapı çalışmalarını hızlandırarak stabilize yok ve parke taşı döşeyen ekipler, mesai yaptıkları için de aynı zamanda ek kazanç elde ediyorlar.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede çalışma sezonunun kısa olduğunu belirterek, "İlçemize planladığımız hizmetlerin yetiştirilmesi için personel ve iş makinelerimiz sabah saat 08.00 ile akşam saat 22.00'ye kadar çalışıyor. Amacımız yaz mevsiminin bitiminden önce halkımıza gereken hizmetleri ulaştırmaktır. Devletimiz bizleri sadece zaman geçirelim diye atamamıştır. Sadece vatandaşa hizmet etmek için atamıştır. Mahallelerimizde stabilize ve bordürlü kilitli parke taşı döşenecek yolların altyapısını hazırlamak için belediyemiz hummalı çalışma içindedir. Bu şekilde hem belediye olarak biz kazanmış oluyoruz hem de belediye çalışanlarımız ek mesai alarak daha çok kazanmış oluyorlar. Belediye personelimiz günde 5 saat mesaiye kalarak aile bütçesine ek katkı sağlayarak çalışmaktadır. İlk defa ek mesaiyi bizim gelmemizle almış olan çalışanlarımız ve vatandaşımız da kazanmış oluyor" dedi.

(MSA-Y)



11.08.2017 13:27:46 TSI

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