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Salihli kurtuluşunu Murat Dalkılıç'la kutlayacak



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesi 5 Eylül düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yılını ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç konseri ile kutlayacak.

Salihli Belediyesi'nin kültür etkinlikleri çerçevesinde 5 Eylül Salihli'nin Kurtuluş programı kapsamında Dalkılıç'ın konser vereceği bildirildi.

5 Eylül'ün Salihli'nin düşman işgalinden kurtulduğu gün olduğunu ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi olarak bu anlamlı günü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl yaşanan terör olayları nedeniyle Manisa Büyükşehir, Turgutlu, Alaşehir, Kula, Sarıgöl ve Selendi Belediye Başkanları ile birlikte aldıkları ortak karar sonrası kurtuluş günlerindeki halk konserlerinin iptal edildiğini vurgu yapan Başkan Kayda "Bu yıl da kutlamalar çerçevesinde düzenlenecek olan halk konserine Pop müziğinin sevilen sanatçısı Murat Dalkılıç katılacak. Kent Meydanı'nda düzenlenecek konsere tüm Salihli halkını şimdiden davet ediyorum" dedi.

(BA-AY-Y)



11.08.2017 13:29:08 TSI

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