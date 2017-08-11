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Vali Karaloğlu, esnafın sorununu dinledi



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ANTALYA (İHA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Sinan Mahallesi Eski Halk Pazarı esnafının sorununu dinledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Sinan Mahallesinde bulunan Eski Halk Pazarı esnafını ziyaret etti. Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin de eşlik ettiği ziyarette, önce esnafla birlikte kahvaltı yapıldı. Daha sonra esnafları tek tek ziyaret edip sohbet eden Vali Karaloğlu, esnaflara işlerinin nasıl gittiğini sordu. İşlerin bir önceki yıla göre daha iyi olduğunu öğrenen Karaloğlu, "Şükür olursa rızık artar. Dayanışma, birlik, beraberlik olursa daha da artar. Sık sık bir araya geleceğiz, paylaşacağız. Sorun olursa birlikte çözeceğiz ve inşallah bundan sonra daha iyi olacak" dedi.

Mahallede bulunan temizlik işçisi ile de sohbet eden Vali Karaloğlu, temizlik işçisine, sokakların pırıl pırıl görmekten duyduğu memnuniyetini belirterek teşekkür etti.

(SÇ-SÇ-Y)



11.08.2017 13:30:24 TSI

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