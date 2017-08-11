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Başkan Barakazi;" 2017 yılı için 6 adet sondaj kuyusu çalışması planladık"



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, bu yıl içerisinde 6 adet sondaj kuyusu çalışması planladıklarını, Simani mahallesinde açılan kuyudan saniyede 6 litre su elde edildiğini söyledi.

Bingöl Belediyesi tarafından 2017 yılı için planlanan sondaj kuyusu çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Belediye Başkanı Yücel Barakazi'de, Mirzan Mahallesinde devam eden sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Kentin içme suyuna takviye kaynaklar bağlamak ve kışın azalan kaynakları beslemek üzere sondaj çalışmalarına başladıklarını dile getiren Başkan Barakazi," Belirlenen noktalarda sondaj kuyusu çalışmaları devam ediyor. 2017 yılı içinde 6 adet sondaj kuyusu çalışması planladık. Çalışmalar kapsamında Simani Mahallesinde açtığımız kuyudan, saniyede 6 litre su kaynağı elde ettik. Elektrik aksamı çalışmaları da tamamlandıktan sonra kaynağı mahalle deposuna bağlayacağız. Bu mahallemizde kot farkından dolayı zaman zaman yaşanan su sıkıntısının da çözüleceğini ümit ediyoruz"dedi.

Mirzan Mahallesinde açılan sondaj kuyusu ile ilgili de bilgi veren Barakazi, "Metan kaynağından beslenen mahallelerimizde kış aylarında yaşanan su sıkıntısını gidermek için sondaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mirzan Mahallesinden elde edilecek suyu metan hattına takviye yapacağız ve kış aylarında görülen azalmayı önleyeceğiz" diye konuştu.

Şehit Mustafa Gündoğdu ve Kültür mahallelerinde de sondaj çalışmalarının yapılacağını vurgulayan Barakazi, içme suyu ve parklarla ilgili sondaj kuyusu çalışmalarının devam edeceğini, bu yıl için planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla toplam sontaj kuyusu sayısının 33'e çıkacağını kaydetti.

(YA-HİV-Y)



11.08.2017 13:32:19 TSI

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