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Altınordu Terminali ve Çikolata Park ihale ediliyor

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz:

- "Çambaşı Kayak Tesisini bu yıl açıyoruz"

- "AVM 2019'da hizmete girecek. TOKİ konutlarının lansmanını yakında açıklıyoruz"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Terminali ve Çikolata Park'ın ihale edileceğini söyledi.

Başkan Enver Yılmaz, ulaşımdan içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarına, spor tesislerinden sosyal tesislere kadar birçok alanda sürdürülen yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Başkan Yılmaz, projelerin planlanan doğrultuda ilerlediğini ve yılsonuna kadar özellikle alt yapıdaki çalışmaların büyük oranda tamamlanacağını kaydetti. Bir yandan altyapı çalışmalarını hızla sürdürürken planlanan projelerin tamamlanması veya başlanması için sıkı bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Yılmaz, Altınordu ilçesinde daha önce ihalesi iptal edilen yeni terminal için ihale hazırlıklarının başladığını belirtti. Yılmaz, "Altınordu Terminali yeniden projelendirilmiş olup, 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. 30 milyon TL'lik proje ihale edilerek 2019 yılında hizmete sunulacak" dedi.

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda yapımı süren Çambaşı Kayak Tesislerinin bu yıl açılacağını aktaran Yılmaz, "Projemizin fiziki olarak yüzde 90'ı tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından çevre düzenlemesi de yapılan kayak tesisimiz bu yıl hizmete sunulacak. Bu zamana kadar 40 milyon TL'ye yakın kaynak aktarımı yapılan projeye 3-4 milyon TL daha harcama yapılacak" açıklamasında bulundu.



Çikolata Park ihalesi yeniden

Gülyalı ilçesinde daha önce projesi iptal edilen Çikolata Park için yeni proje hazırlanacağını vurgulayan Yılmaz, "Projesi yenilenen yatırımımız kapsamında; içerisinde restoran, 1 adet 100 kişilik nikah salonu, 1 adet 200 kişilik nikah salonu, çok amaçlı salon, seyir terası, çocuk oyun grupları, fitness alanı, giyinme odaları, 8 adet satış birimi, futbol, basketbol ve voleybol sahası ve bay-bayan-engelli tuvaleti bulunan Çikolata Park Gülyalı ilçemize kazandırılacak. 10 milyon TL'yi bulacak yatırımla yeni projenin ihalesi gerçekleştirilecek" diye konuştu.



TOKİ ve AVM'nin durumu

Karşıyaka spor tesislerinde çalışmalarımız aralıksız sürdüğünü, çim sahalardan birinin 10 gün içerisinde hazır olacağını kaydeden Başkan Yılmaz, halen inşaatına süren TOKİ konutlarının durumunu görüşmek üzere önümüzdeki hafta TOKİ ile bir araya geleceklerini söyledi. Yılmaz, Halen yüzde 60 seviyesine gelen 311 konutluk projenin lansmanını kamuoyuna ne şekilde yapılacağını TOKİ ile gerçekleştirecekleri görüşme sonrası duyuracaklarını belirtti.

Eski Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu alanda inşa edilecek ve Belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadan yılda 10 milyon TL gelir elde edecekleri AVM Projesi için 15 Ağustos tarihinden itibaren hafriyat işlemlerine resmi olarak başlanacağını ve 2019 yılında hizmete gireceğini kaydeden Yılmaz, Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde ise yıkılacak bir bina kaldığını belirtti.



Alt yapı Kasım ayında bitiyor

Halen 207 noktada yol çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Büyükşehir Belediyemiz, yüksek kesimlerdeki bazı ekiplerini ayın 20'sinden sonra sahil kesimine kaydıracak. Çalışmalarımız kapsamında bu zamana kadar 404 km yolu sıcak asfaltla buluşturduk. Yılsonuna kadar bu yılki hedefimizi de yüzde 90 seviyesine getireceğiz. Altınordu ilçemizde sürdürülen AB Altyapı Projesi yüzde 80 seviyesine getirildi. Kasım ayı gibi projemizin yüzde 100 seviyesine getirilmesi amaçlanıyoruz" bilgisini verdi.

(MAK-SLH-Y)



11.08.2017 13:33:48 TSI

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