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Kaymakam Doğramacı, işçilerle bir araya geldi

11 Ağustos 2017 Cuma, 13:38
Kaymakam Doğramacı, işçilerle bir araya geldi
Kaymakam Doğramacı, işçilerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İş-Kur bünyesinde istihdam edilen işçilerle bir araya geldi.
Gürpınar Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen ve ilçedeki kurumlarda istihdam edilen 80 işçinin katıldığı toplantıda, Belediye Başkan Vekili Doğramacı bir takım uyarılarda bulundu. Herkesin işini layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan ve ilçenin kalkınması, daha iyi hizmet görmesi için personelin canı gönülden çalışmasını isteyen Doğramacı, "Devletimiz, istihdamı arttırmak ve yereldeki kalkınmayı sağlamak için TYÇP sistemini geliştirdi. Bizler de bu istihdamın karşılığını en iyi şekilde almak istiyoruz. Bu anlamda ilçemizin kalkınması için sizlerin desteğini görmek istiyoruz. İşimizi en iyi ve en güzel şekilde yapmak zorundayız. Sizler de bu hassasiyetle hareket edin. Yaptığınız işin hakkını verirseniz, Allah aldığınız ücreti daha da bereketli kılar" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

11.08.2017 13:40:43 TSI
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