Salihli'de Ulaşımda dönüşüm toplantısı

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde toplu ulaşımda başlattığı dönüşüm projesi kapsamında her ay bir ilçede gerçekleştirilen istişare toplantısı Salihli'de yapıldı.

Bizim Ev Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Manisa Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında, Salihli'deki şehir içi toplu taşıma hizmeti engelli vatandaşların kullanımına uygun yeni nesil araçlarla modernleşti. Şehir içindeki toplu ulaşımda yapılan dönüşümden hem halkımız, hem de esnafımız memnun. Kırsal mahallelerimizde de şu an 44 mahalleye 8 adet Büyükşehir aracı ulaşımda hizmet veriyor. Bu hizmeti bütün kırsal mahallelerimize ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah kısa sürede kırsalda da dönüşüm gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz ise ev sahipliğinden dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek, "Manisa'da 17 ilçede başlatılan toplu ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında her ay farklı bir ilçede istişare toplantıları düzenleyerek varsa yaşanan sorunları yerinde tespit edip değerlendiriyoruz" dedi.

Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, Öz Salihli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Avkan Gülbağca, Salihli Güven Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Manav, Salihli 24 Nolu Şehiriçi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal ile toplu taşımada dönüşümü sağlayan kooperatiflerin başkanları katıldı.

11.08.2017 13:40:46 TSI

