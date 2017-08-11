YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ATSO'dan Mesleki Sertifikasyonda bir ilk

ATSO'dan Mesleki Sertifikasyonda bir ilk



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (MESEM), aşçı ve kahve bar görevlisi (barista) mesleklerinde akredite edilen ve yetkilendirilen tek Merkez oldu.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO olarak mesleki yeterlilik ve yeterliliğin belgelendirilmesi noktasında Türkiye'de birçok ilke imza attıklarını söyledi. Çetin, "ATSO Bünyesinde faaliyet gösteren ATSO MESEM, farklı meslek dallarındaki yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesi noktasında Türkiye'ye öncü olan çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok ilke imza atarak farklı meslek dallarındaki mesleki yeterlilik kriterlerini belirledik ve yaptığımız sınavlar sonucunda farklı alanlarda Türkiye'nin ilk mesleki yeterlilik belgelerini verdik. Bu çalışmalarımızı aşçı ve kahve bar görevlisi (barista) meslek dalları ile sürdürdük ve bugün ATSO MESEM bu alanlarda akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş ilk ve tek merkez konumundadır" dedi.

"ATSO'dan ulusal mesleki yeterlilik sistemine yeni bir katkı"

Çetin şöyle devam etti:

"ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi'nin, bugüne kadar Servis Görevlisi seviye 2-3-4, Bar Görevlisi seviye 4 ve Servis Yöneticisi seviye 5 mesleklerinin kriterlerini hazırlayarak Türkiye Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemine kazandırdığını, bu mesleklerde çalışıp, ATSO MESEM'in yapmış olduğu sınavlarda başarılı olan kişilerin ise Türkiye'nin ilk Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip servis görevlileri, barmenleri ve servis müdürleri olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "son çalışmamız ile birlikte Kahve Bar Görevlisi (barista - seviye 4) mesleğinin de ulusal yeterlilik kriterleri hazırlanmış ve Barista kavramını mesleki ulusal yeterlilik sistemine kazandırmış oluyoruz. Artık yemekleri mesleki yeterliliği sertifikalandırılmış aşçılar, kahvelerimizi de sertifikalı baristalar yapacak. Aşçı ve baristalarımızın mesleki uzmanlık düzeyini gösteren ATSO MESEM tarafından verilmiş mesleki yeterlilik belgeleri, AB ülkelerinde de geçerliliğe sahip olacak."

(SÇ-SÇ-Y)



11.08.2017 13:41:58 TSI

NNNN

