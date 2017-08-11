ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ATSO'dan Mesleki Sertifikasyonda bir ilk

11 Ağustos 2017 Cuma, 13:39
ATSO'dan Mesleki Sertifikasyonda bir ilk
ATSO'dan Mesleki Sertifikasyonda bir ilk

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (MESEM), aşçı ve kahve bar görevlisi (barista) mesleklerinde akredite edilen ve yetkilendirilen tek Merkez oldu.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO olarak mesleki yeterlilik ve yeterliliğin belgelendirilmesi noktasında Türkiye'de birçok ilke imza attıklarını söyledi. Çetin, "ATSO Bünyesinde faaliyet gösteren ATSO MESEM, farklı meslek dallarındaki yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesi noktasında Türkiye'ye öncü olan çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok ilke imza atarak farklı meslek dallarındaki mesleki yeterlilik kriterlerini belirledik ve yaptığımız sınavlar sonucunda farklı alanlarda Türkiye'nin ilk mesleki yeterlilik belgelerini verdik. Bu çalışmalarımızı aşçı ve kahve bar görevlisi (barista) meslek dalları ile sürdürdük ve bugün ATSO MESEM bu alanlarda akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş ilk ve tek merkez konumundadır" dedi.
"ATSO'dan ulusal mesleki yeterlilik sistemine yeni bir katkı"
Çetin şöyle devam etti:
"ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi'nin, bugüne kadar Servis Görevlisi seviye 2-3-4, Bar Görevlisi seviye 4 ve Servis Yöneticisi seviye 5 mesleklerinin kriterlerini hazırlayarak Türkiye Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemine kazandırdığını, bu mesleklerde çalışıp, ATSO MESEM'in yapmış olduğu sınavlarda başarılı olan kişilerin ise Türkiye'nin ilk Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip servis görevlileri, barmenleri ve servis müdürleri olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "son çalışmamız ile birlikte Kahve Bar Görevlisi (barista - seviye 4) mesleğinin de ulusal yeterlilik kriterleri hazırlanmış ve Barista kavramını mesleki ulusal yeterlilik sistemine kazandırmış oluyoruz. Artık yemekleri mesleki yeterliliği sertifikalandırılmış aşçılar, kahvelerimizi de sertifikalı baristalar yapacak. Aşçı ve baristalarımızın mesleki uzmanlık düzeyini gösteren ATSO MESEM tarafından verilmiş mesleki yeterlilik belgeleri, AB ülkelerinde de geçerliliğe sahip olacak."
(SÇ-SÇ-Y)

11.08.2017 13:41:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Karaloğlu, esnafın sorununu dinledi
YEREL

VALİ KARALOĞLU, ESNAFIN SORUNUNU DİNLEDİ
829 MURGEM'li öğrenci üniversiteli oldu
YEREL

829 MURGEM'Lİ ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTELİ OLDU
Büyükşehir'den asfalt ve altyapı çalışması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ASFALT VE ALTYAPI ÇALIŞMASI
Avni Tolunay ve Narenciye Caddesi 15 gün trafiğe kapatılacak
YEREL

AVNİ TOLUNAY VE NARENCİYE CADDESİ 15 GÜN TRAFİĞE KAPATILACAK
Manavgatlı çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL

MANAVGATLI ÇOCUKLAR YÜZME ÖĞRENİYOR
Tütüncü şantiyeleri denetledi
YEREL

TÜTÜNCÜ ŞANTİYELERİ DENETLEDİ
AK Parti Kepez İlçe Başkanı İşeri, kongrede aday olmayacak
YEREL

AK PARTİ KEPEZ İLÇE BAŞKANI İŞERİ, KONGREDE ADAY OLMAYACAK
Serik-Boğazkent'te Turizm Güvenlik ve İstişare toplantısı
YEREL

SERİK-BOĞAZKENT'TE TURİZM GÜVENLİK VE İSTİŞARE TOPLANTISI
Alanya'da engelsiz kent çalışmaları
YEREL

ALANYA'DA ENGELSİZ KENT ÇALIŞMALARI
AK Parti ilçe kongreleri başlıyor
YEREL

AK PARTİ İLÇE KONGRELERİ BAŞLIYOR
Denetimsiz reklamlara teknolojik takip
YEREL

DENETİMSİZ REKLAMLARA TEKNOLOJİK TAKİP
Orhan Okulu 4'ncü ebedi altın kemere koşuyor
YEREL

ORHAN OKULU 4'NCÜ EBEDİ ALTIN KEMERE KOŞUYOR
Kepez'e yatırımlar
YEREL

KEPEZ'E YATIRIMLAR
Kız öğrenciler 15 Temmuz Diriliş Gençlik kampında buluştu
YEREL

KIZ ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ DİRİLİŞ GENÇLİK KAMPINDA BULUŞTU
Kepez'de yeşil alan artıyor
YEREL

KEPEZ'DE YEŞİL ALAN ARTIYOR
Büyükşehir Kepez'de arsasını satıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KEPEZ'DE ARSASINI SATIYOR
Zabıta'dan gıda denetimi
YEREL

ZABITA'DAN GIDA DENETİMİ
Zeytinköy'ün en güzel yazı
YEREL

ZEYTİNKÖY'ÜN EN GÜZEL YAZI
Muratpaşa 3. Eğitim ve Bilgi Merkezi'ni inşa ediyor
YEREL

MURATPAŞA 3. EĞİTİM VE BİLGİ MERKEZİ'Nİ İNŞA EDİYOR