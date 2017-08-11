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Kaymakam Doğramacı'dan esnaf ziyareti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyareti sırasında kaldırımda bekleyen vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Başkan Vekili Doğramacı, ilçede hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahsetti. Doğramacı, "İlçemizin kalkınması için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu konuda vatandaşın desteğini almak bizim için çok önemlidir. Öte yandan, ilçemizin tarım ve hayvancılıkta gelişmesi, çiftçilerimize gerekli desteğin sağlanması için çalışma yürüteceğiz. Bu konuda çiftçilerimizin yanındayız. İnşallah daha iyi bir hizmetle ilçemizi istenilen yere getireceğiz" dedi.

(MSA-Y)



11.08.2017 13:42:15 TSI

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