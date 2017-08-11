YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başan Yılmaz: "Özel uçak alalım"

Başan Yılmaz: "Özel uçak alalım"

- TURSAF 3. Olağan Toplantısı

- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz:

- "Özel bir uçak alalım. Ulaşım ve erişimi sağlamadığımız sürece bu kalkınmayı yapamayız"

- TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan:

- "2016-2017 itibariyle dünyada 30 milyonu aşkın insan sadece derdine şifa aramak, sağlığına çare bulmak için seyahat eder durumda. Harcadıkları para 500 milyar dolara yaklaşan bir rakam"



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Medikal aletlerin pazarlanması noktasında geride kalındığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ihracat, kalkınma, sağlık turizmi ve ulaşımı kolaylaştırmak için ortaklaşa bir özel uçak alınabileceğini söyledi.

Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu (TURSAF) 3. Olağan Toplantısı Samsun'da yapıldı. Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Antalya, Alanya, Erzurum, Samsun, Mersin, Adana, Afyon, İzmir, Bursa, İstanbul, Konya ve Nevşehir'de kurulan Sağlık Turizmi Derneklerinin temsilcileri ile akademisyenlerinin bir araya geldiği toplantıda; Sağlık Turizmi İslam Konseyi ve Sağlık Turizmi Uygulama Merkezi çalışmalarıyla Samsun ve Türkiye genelinde yapılacak sağlık turizmi çalışmaları masaya yatırılacak. Dernek bünyesinde oluşturulan ve çeşitli akademisyenlerden oluşan araştırma gruplarının İslam ülkelerinde yapılacak sağlık turizmi çalışmaları hakkında ön değerlendirme raporu sunacağı toplantıda, ayrıca ülke çapındaki organizasyon çalışmalarına katkı sağlayacak, Sağlık Turizmi Araştırma Merkezinin faaliyetleri de karara bağlanacak.



Yazan: "Sağlık turizmi için harcanan para 500 milyar dolar"

Toplantıda açılış konuşması yapan TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan, "Sağlık turizmi tüm dünyada özellikle ülkemiz içinde artık stratejik bir sektör haline geldi. 2016-2017 itibariyle dünyada 30 milyonu aşkın insan sadece derdine şifa aramak, sağlığına çare bulmak için seyahat eder durumda. Harcadıkları para 500 milyar dolara yaklaşan bir rakam. Bu sektörde ülkemizin doğal zenginlikleri, kültürel alt yapısı, ulaşım kolaylığı, turizmdeki yeterli tecrübesi ve üzerinde son 15 yıldır sağlıkta dönüşüm ile fiziki alt yapı, yetişmiş insan gücü, yeni uygulamalarla sağlıkta da birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakır hale geldiği için, sağlık turizminde de gittikçe ivme kazanan bir hareket başladı. 2011- 2012'de sağlık turizmi için ülkemize gelen sayısı 270- 280 binlerdeyken bu artık 500 binleri aşmış, geçen yıl itibariyle 580- 600 bin civarında. Bunun içinde birçok saç ekim, diş ile ilgili operasyonları da eklediğimizde 800 binleri aşan bir rakam sağlık turizmi için ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı" şeklinde konuştu.



Murzioğlu: "Sektörler arası işbirliği önemli"

Sağlık ve turizme tek pencereden bakılarak sektörler arası sıkı bir işbirliği kurulması gerektiğini belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Öncesinde her iki alanda varlıklarımızı ayrı ayrı değerlendirecek olursak turizm sektörü bağlamında Samsun'un ekonomideki payı maalesef az. Bizde deniz kum güneş diğer bölgelere göre sınırlı olsa da var. Doğal ve kültürel turizm unsurlarımız fazlasıyla mevcut. Tüm bunlarla birlikte bu sektörde edinebileceğimiz kazanımların geç kalmasına sebep olan konaklama sorunumuzu da çözmüş bulunmaktayız. Samsun'da turizme ilişkin önemli varlıklar ve hizmetler alt yapısı şu anda mevcut. Öte yandan sağlıkta kentimize özel ve kamu yatırımları her geçen gün artıyor" dedi.



Başkan Yılmaz: "Neden bir özel uçak almıyoruz?"

Samsun'un sağlıkla ilgili önemli bir dönemde olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Medikal aletlerin pazarlanması noktasında eksiğimiz var. Önümüzdeki günlerde pazarlama şirketi kurup bu pazarlama şirketinin içine MEDİKÜM'ü de alıp, sağlık sektöründe olan arkadaşlarımızla birlikte elimize çantamızı alıp gerekirse ülke ülke ürettiğimiz ürünleri pazarlamak için bir mücadele başlatacağımız. Öyle oturduğumuz yerden 'gelip bizden alırlar' demeyeceğiz, gidip mücadelemizi vereceğiz. Düşeceğiz, dizimiz kanayacak. Birileri moralimizi bozacak ama tekrar mücadeleye başlayacağız. Uluslararası ticareti, ihracatı artırmak için ulaşım kolaylığınızın da olması lazım. Eğer siz ulaşamıyorsanız size ulaşamıyorlarsa bu ticareti bir kenara koymanız lazım. Havaalanı tadilat çalışmamızdan dolayı Krasnador uçak seferleri aksadı. Çeşitli alternatifler denedik ama olmadı. Pistin tadilatından sonra tekrar uçuşlara başlayacağız. Biz oralarla sürekli irtibat halinde olmamız lazım. Biz burada 10 tane özel hastane olduysak, MEDİKÜM'ümümüz varsa, pazarlama şirketi kuracaksak, Ticaret ve Sanayi Odamız burada, Sayın Valimiz burada, neden bir özel uçak almıyoruz. Özel bir uçak alalım. Biz bu işin içerisinde hazırız. İlk önce kiralayalım, sonra alalım. Ulaşım ve erişimi sağlamadığımız sürece bu kalkınmayı yapamayız" diye konuştu.



Vali Kaymak: "Sağlıkta ilimiz iyi yerlere geldi"

Sağlık turizminin önemine vurgu yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Katma değeri en yüksek turizm çeşidi olan sağlık turizmi ülkemizin ve kentimizin girdisine önemli katkılar sağlayacaktır. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kentsel nüfusunu barındıran Samsun, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da bölgesel üstü hizmet sunmaktadır. Sağlık kenti vizyonunu üstlenen ilimiz 19 kamu, bir üniversite, 9 özel olmak üzere toplam 29 hastane ile hem çevre illere hem Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere hizmet vermektedir. İlimizi diğer iller ve Avrupa şehirleriyle kıyasladığımızda iyi yerlere geldiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Sağlık İl Müdürü Dr. Yusuf Güney, Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, kamu ve özel hastanelerinin yöneticileri katıldı.

(KA-SLH-Y)



11.08.2017 13:45:46 TSI

NNNN

