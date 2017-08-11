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Altınordu'nun çehresi değişiyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi mahallelerin modern ve yaşanabilir hale gelmesi için başlattığı çalışmalar ile şehrin çehresini değiştiriyor.

Altınordu Belediyesi ekipleri Altınordu'nun modern bir kimliğe kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altınordu ilçesinin nüfus yoğunluğunu sırtlayan ve şehrin merkezi konumunda bulunan Şarkiye ve Düz Mahalle'de ise alt yapı ve üst yapı çalışmaları vatandaşın hizmetine sunulmak üzere aralıksız devam ediyor. Alt yapının tamamen değiştirildiği, yağmur suyu kanallarının yenilendiği, asfalt ve baskı beton kaldırımların yapıldığı Şarkiye Mahallesi'nde işlemler tamamlanırken Düz Mahalle'de ise asfalt ve kaldırım öncesi söküm işlemleri yapılıyor.

Yapılan işlemlerle değişim ve dönüşümün yaşandığı Şarkiye Mahallesi'nde hizmetlerini tamamlayan Altınordu Belediyesi bu kapsamda bin 38 metre yağmur suyu kanalı, bin 944 metre asfalt ve 4 bin 500 metrekare baskı betonu vatandaşın hizmetine sundu. Gerçekleştirilen çalışmalar ile Şarkiye Mahallesi modern bir görüntü kazanırken yaşanan sıkıntılarla da ortadan kaldırıldı.



Başkan Tekintaş: "Şarkiye ve Düz Mahalle sorunsuz hale geliyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Şarkiye Mahallesi'nde çalışmaların tamamlandığını ve vatandaşın hizmetine sunulduğunu söyledi. Şarkiye'de yapılan çalışmalarla mahallenin çehresinin değiştiğini Düz Mahalle'de yapılacak olan çalışmalarla da sorunların ortadan kalkacağını ifade eden Başkan Tekintaş, "Şarkiye Mahallesi gerçekten en zor mahallelerimizden bir tanesiydi, bu durum mahallenin darlığı ve altyapısından kaynaklanan bir sıkıntıydı. Tüm olumsuzluklara rağmen kazma-kürek ile çalışarak bin 38 metre yağmuru suyu kanalı, 4 bin 500 metrekare baskı beton ve bin 944 metre asfalt çalışmasını tamamlayarak Şarkiye Mahallesi'ne yeni bir kimlik kazandırdık. Şarkiye Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlanması ile değişim ve dönüşümün yaşandığı Altınordu'da ekiplerimiz Düz Mahalle'de söküm işlemlerine başladı. Bu işlemlerin yapılması ile üst yapı işlemlerine geçilecek, asfaltı, yağmur suyu hatları ve sıcak asfaltı ile Düz Mahalle'de sorunsuz hale gelecek" dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ayrıca, çalışmaların olduğu mahallelerde yaşayan vatandaşların ise duyarlılık göstermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

(MAK-SLH-Y)



11.08.2017 13:46:23 TSI

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