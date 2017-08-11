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Yüksekova'da cami açılışı



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti eski milletvekili merhum Mustafa Zeydan adına oğlu Teoman Zeydan tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

Yüksekova'nın Yeni Mahallesi'nde geçen yıl 370 metrekare alan üzerinde inşa edilen, 3 katlı ve bin kişi kapasiteli caminin açılışına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, merhum Mustafa Zeydan'ın oğlu Dr. Rüstem Zeydan, Hakkari eski milletvekilleri Esat Canan, Fehmi Öztunç ve Hakkı Töre ile Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdürrezzak Ateş, Diyanet İşleri Başkanı Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit, Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz, Hakkari merkez ve ilçelerinde Pinyanişi ve diğer aşiretlere mensup yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Dr. Rüstem Zeydan, rahmetli babası adına yaptırılan caminin açılışına katılan bütün davetlilere teşekkür ederek, "Bu caminin yerini rahmetli amcam Ahmet Zeydan hibe etmiş. Allah kendisinden razı olsun. Sevgili kardeşim Hacı Teoman Zeydan, hiçbir maddi katkıdan çekinmeden çok güzel bir camiyi halkımızın ibadetine açılacaktır. Rabbim bu minareden ezanımızı, gönderden de al bayrağımızı hiçbir zaman indirmesin. Ezanlarımızı susturması" dedi.

Diyanet İşleri Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit ise, caminin yapımında büyük katkıları olan Teoman Zeydan'a teşekkür etti. Yiğit, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak son zamanlarda 90 bin camimizi mihrabıyla bir mabet, minberiyle bir mektep olmasını arzu ediyoruz. İnsan kaynağı olan, ilim mektebi olan her yerin camiler olmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle Zeydan ailesinin yapmış olduğu bu eseri tüm nesillere, tüm insanlığa, tüm insanlarımıza hayırlar getirmesini, faydalar getirmesini, mektep olmasını arzu ediyor" diye konuştu.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, merhum Mustafa Zeydan adına caminin yapılmasında emeği geçen Hacı Teoman Zeydan'a teşekkür ederek, "Bugün burada Teoman Zeydan kardeşimin önderliğinde inşallah rahmetli babasına da her zaman buradan sevap geleciğini Allah'tan ümit ediyoruz. Böyle bir eserin kazandırılmasında öncü rol oynamasından dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yüksekova gibi Doğu Anadolu'muzun çok güzel köşesinde, bu ilçemizin güzelliğine yakışır bir mimariyle 750 vatandaşımızın ibadet edebileceği Mustafa Zeydan Camisini ibadete açıyoruz. Ahlaki donanımların arttırabileceği böyle bir eseri kazandırdıkları için öncelikle kendisine ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Toprak ve beraberindekiler, daha sonra caminin açılışını yaptı. Açılışın ardından Cuma namazı öncesi din görevlileri tarafından rahmetli Mustafa Zeydan için Kürtçe ve Türkçe mevlit okutuldu. Mevlidin ardından açılışa katılan yaklaşık 5 bin davetliye bir düğün salonunda yemek ikramı yapıldı.

(MSA-Y)



11.08.2017 13:51:45 TSI

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