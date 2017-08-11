YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsun'da okul servislerine zam yok

Samsun'da okul servislerine zam yok



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - 2017-2018 eğitim döneminde okul servisi ücretleriyle ilgili yapılan toplantıdan aileleri sevindirecek karar çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos 2017 Olağan UKOME Toplantısı'nda servis ücretlerine zam yapılmamasına ilişkin madde, oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Ağustos 2017 Olağan toplantısı yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Kadir Gürkan başkanlığında yapılan toplantıya Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, trafik ekipleri ile servis esnafı katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı binasında toplantıda, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis aracı fiyat tarifelerine zam yapılmaması kararı alındı. Öğrenci taşıma fiyatlarının 2016-2017 dönemindeki gibi uygulanmasına, oy birliği ile karar verildi.

Trafik yatay, düşey işaretleme, güzergah değişiklikleri, yeni taksi duraklarının oluşturulması ve ilçelerin servis aracı ihtiyaç analizlerinin yapılması gibi konularında görüşüldüğü toplantıda ayrıca il merkezi ve ilçelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik ve Sportif Müsabakalar için toplu taşım planlama ve trafik akışı belirleme konusunda süreli bir alt komisyon kurulması da kararlaştırıldı.

UKOME toplantısıyla ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, zam yapmama talebini kabul eden Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay'a teşekkür etti. Başkan Yılmaz, "Toplantıda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için zam yapmama kararı alınmasını vatandaşlarımız adına memnuniyetle karşılıyorum. Karardan ötürü Samsun halkı adına Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay'a ve esnafımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)



11.08.2017 13:55:03 TSI

NNNN

