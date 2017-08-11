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Yetiştiriciler Kurban Bayramı'ndan umutlu



(Fotoğraflı)



Selçuk Dönmez

MALATYA (İHA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yetiştiriciler satışlardan umutlu. Malatya Canlı Hayvan Pazarı'ndan şu an durgunluk hakim olsa da yetiştiriciler bayram öncesindeki son bir haftayı dört gözle bekliyor.

Yeşiltepe'de bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlıkların fiyatı geçen yıla göre fazla değişmezken, küçükbaş hayvanlarda en düşük fiyat 800, en yüksek fiyat ise bin 200 TL civarında. Canlı hayvan pazarında yetiştirici olarak, kurbanlık hayvan satıcılığı yapan Nurettin Karar şu an işlerin durgun olduğunu ifade ederek, "Şu an satışlarımız yok ama bayrama 10 gün kala satışlar artmaya başlar. Küçükbaş hayvanlarda en düşük fiyat 800, en yüksek fiyat aralığı bin 200 TL civarında. Büyükbaş hayvanlarda canlı kilo 17,5 TL olarak belirlenmiş durumda. Bayrama yaklaştıkça tahminen konuşuyorum, buraya büyükbaş hayvan 900-bin tane civarında gelir. Küçükbaş ise 5 bin ile 10 bin arası pazara geleceğini tahmin ediyorum. Fiyatlarda geçen seneye göre fazla bir artış olamadı 50, 100 TL arasında bir değişme yaşandı" şeklinde konuştu.



"Bayrama kadar hepsini bitiririz"

Başka bir yetiştirici olan Ali Erkut ise "Şu an elimde 40'a yakın küçükbaş hayvan var. Fiyatları normal ve inşallah bayrama kadar hepsini bitiririz. Şu anda pazarda bir yoğunluk yok. Zannedersem bayrama bir hafta kala yoğunluk başlar" ifadelerini kullandı.

(MT-SD-HA-Y)



11.08.2017 13:58:53 TSI

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