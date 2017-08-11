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Mersin'de 149 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'de bir iş yerinde yapılan aramada 149 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi'nde bir şahsın işyerinde arama yaptı. Aramada, piyasa sürülmek üzere hazırlanmış 149 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

2 bin 86 lira idari para cezası uygulanan zanlı, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(HSK-Y)



11.08.2017 14:05:35 TSI

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