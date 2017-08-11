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KTO'nun Kamu Destekleri Ofisi Üyelere Hizmet Vermeye Devam Ediyor



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası'nın üye odaklı hizmetlerinden biri olan Kamu Destekleri Ofisi, her Perşembe 09.00-12.00 saatleri arasında Oda üyelerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Kamu Destekleri Ofisi çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, üyelerin devlet destekleri hakkında bilgilendirilmesi ve bu desteklerden faydalanan üye sayısının artırılması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Hiçyılmaz, "Kamu Destekleri Ofisi'nde; Teknopark, KOSGEB, İŞKUR, Ticaret İl Müdürlüğü ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar devlet destekleri hakkında üyelerimize danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, KTO Dış Ticaret Birimi de ihracat ve ithalat faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunmaktadır. Kamu Destekleri Ofisi'mize katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşların yetkililerine üyelerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üyelerin Kamu Destekleri Ofisi'ne gösterdikleri ilginin kendilerini çok memnun ettiğini belirten Başkan Hiçyılmaz, tüm Oda üyelerini bu hizmetten yararlanmaya davet ettiğini sözlerine ekledi.

(AG-Y)



11.08.2017 14:14:46 TSI

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