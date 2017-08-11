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Çanakkale AFAD Boşnak öğrencileri ağırladı



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Bosna-Hersek savaşında 116 kişinin katledildiği Vitez şehrine bağlı Ahmici köyünden savaş gazisi Binbaşı Harun Hodziç, köy imamı Mahir Husic, öğretmen Larisa Dizdarevic ve rehber Salih Dizdarevic eşliğinde 11 Boşnak öğrenci Çanakkale'yi ziyaret etti.

Çanakkale bulunan tarihi yerleri ve şehitlikleri gezdikten sonra Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek AFAD hakkında bilgiler alan Boşnak öğrenciler, İl Müdürü Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde AFAD personeliyle bir araya geldiler.

Yemek öncesinde konuşan AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz; "Ortak kültürümüz olan Boşnak dostlarımızla bir araya gelmekten onur duyuyoruz. Kendilerini misafir etmekten dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Bilindiği üzere AFAD dünyanın tanıdığı bir yardım kuruluşu haline geldi. Devletimiz nerede mazlum ve ihtiyacı olan kimse varsa elini uzatmak için canla başla çalışmakta. Her zaman "veren el, alan elden üstündür" mantığı ile hareket eden bir devletiz. Yanılmıyorsam 2014 yılının ilkbahar aylarında Balkan ülkeleri aşırı yağışlardan kaynaklı sel felaketlerine maruz kalmıştı. Ülkemiz bu durumda 400 yılı aşkın bir zaman Osmanlı himayesinde kalan Bosna-Hersekli kardeşlerimizin yanına ilk giden ülke olmuştur. AFAD sadece Bosna-Hersek'in değil ortak güç olarak tüm balkan ülkelerinin yardımına koşarak insani yardımlarda bulunmuştur. Aynı zamanda şu anda aramızda bulunan Harun Hodziç'in dedesi Çanakkale Savaşlarında şehit düşmüştür ve burada yatmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlarımız gerektiğinde canları pahasına ülkemizin yanında olmuştur. Allah birlik ve beraberliğimizi daim ve muzaffer etsin" dedi.

Karşılıklı işbirliğinin önemine de değinen Yılmaz; "Çanakkale AFAD olarak afet ve acil durumlarda ortak geçmişe sahip olduğumuz soydaşlarımızla işbirliği içinde olmak, eğitim programları düzenleyerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ÇOMÜ ve Bosna-Hersek'te sarf ettikleri çabalar nezdinde takdir ettiğimiz ve çalışmalarını takip ettiğimiz Bosna Merhamet Derneği ile birlikte Çanakkale AFAD olarak çeşitli projeler geliştirmek için çalışıyoruz. İnşallah misafirimiz olan Boşnak kardeşlerimizle yakın zamanda bu projeler kapsamında bir araya gelme fırsatı bulacağız" ifadelerine yer verdi.

(UYC)



11.08.2017 14:17:23 TSI

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