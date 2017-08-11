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Çarşı merkezindeki belediye dükkanları satışa sunuluyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait Gazipaşa Mahallesindeki taşınmazlar kapalı zarf teklif usulü ile ayrı şekilde satışa sunulacak.

Bilecik Belediyesi Mali İşler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; halk arasında Çınar Marketler olarak bilinen işyerlerinin satışı hakkında şu bilgilere yer verildi:

''Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen Bilecik ili merkez, Gazipaşa Mahallesi, 32 pafta, 163 ada, 1 parselde kayıtlı, uygulama imar planında bitişik nizam 1. kat ticaret alanında nitelikleri belirtilen taşınmazlar, (bağımsız bölümlere ait dükkanlar) 25 Ağustos 2017 tarihinde saat 14:30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile ayrı, ayrı satılacaktır. Bilecik Belediyesi tarafından yapılan kapsamlı yenileme ve düzenleme çalışmaları sonucunda hizmete sunulacak belediye dükkanlarının, alt bölümünde yer alan iş yerleri de çalışma kapsamında dış cephelerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 3 ayrı bölüm şeklinde satışa sunulacak iş yerleri daha işlevsel şekilde şehrin ticaret ve ekonomisine hizmet verecek."

(CKT-Y)



11.08.2017 14:18:56 TSI

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