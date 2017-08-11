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Burhaniye'de Halk Oyunları Şenliği düzenlenecek

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:17
Burhaniye'de Halk Oyunları Şenliği düzenlenecek
Burhaniye'de Halk Oyunları Şenliği düzenlenecek

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi, 14-15 Ağustos tarihlerinde, ilçenin 3 mahallesinde, Halk Oyunları Şenliği düzenliyor. Burhaniye'nin kardeş şehri olan Bijelo Polje'den gelen halkoyunları ekibi ile Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi 14-15 Ağustos tarihlerinde Burhaniyelileri halk oyunlarına doyuracak.
Ekipler, ilk olarak 14 Ağustos Pazartesi günü, Cumhuriyet Meydan'ında, saat. 21.30'da sahne alacak. 15 Ağustos Salı günü ise iki yerde gösteri sunacak olan ekipler saat 21.30'da Ören Mahallesi meydanında, ardından da 23.00'da İskele Mahallesi Yat Limanında gösterilerini sunacaklar. Belediye Başkanı Necdet Uysal, gösterilerin ücretsiz olduğunu belirtirken Burhaniyelileri etkinlikleri izlemeye davet etti
(FT)

11.08.2017 14:19:46 TSI
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