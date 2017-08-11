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TKÜUGD Başkanından Irak ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzaslan çalışma ziyareti için Irak'ın Erbil ve Kerkük bölgesine gitti.

Yavuzaslan IBKY Parlamenterlerinden Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf'u ziyaret etti. Bölgede çekim için bulunan NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe'nin çalışmalarını takip eden TKÜUGD Başkanı kadim bir Türkmen Kalesi olan Erbil Kalesi ve ITC Erbil Başkanlığını da ziyaret etti.

Yavuzaslan ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "NTV televizyonunun bölgede yaptığı bu özel çalışma alan gerçeklerinin Dünya kamuoyuna aktarılması açısından çok önemlidir. Ahmet Yeşiltepe farklı bir bakış açısı ile Irak gündemini dünyaya aktardı. Kendisine meslek değerlerimiz ve Irak halkı adına teşekkür ediyoruz" dedi.

IBKY Parlamentosu'nun Türkmen milletvekili Aydın Maruf ise kendilerinin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölge halkı adına teşekkür etti.

(AY-y)



11.08.2017 14:22:39 TSI

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