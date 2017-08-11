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Bu programa katılan öğrencilere günlük 54 TL verilecek

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:20
Bu programa katılan öğrencilere günlük 54 TL verilecek
Bu programa katılan öğrencilere günlük 54 TL verilecek
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 3+1 Eğitim Sistemi protokolü imzalandı
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş;
- "Amacımız, sanayi kuruluşlarına nitelikli kaliteli eleman ihtiyaçlarını karşılayabilmek"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi ve İŞKUR işbirliğinde uygulanacak olan 3+1 Eğitim Sistemi ile ilgili protokol imzalandı.
Protokol öncesi konuşma yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, iki ayrı kurumla protokol imzaladıklarını belirtti. Taş, protokol amacının üniversite sanayi ve sadece sanayi değil diğer iş merkezlerimizle iş sektörlerimizle daha doğrusu üniversite arasındaki münasebeti arttırmak olduğunu belirterek, "Başarılı olan öğrencilerimizin iş sektöründe henüz okuldayken bir dönemlerini burada geçirmelerini sağlamak. Dolayısıyla aslında nihai anlamda amacımız iş sektörlerimizin, sanayimizin nitelikli kaliteli eleman ihtiyaçlarını giderebilmek, karşılayabilmek. Keza aynı şekilde yine Bilecik ve Üniversitemiz açısından bakarsak da başarılı olan kaliteli, nitelikli öğrencilerimizin mezun olduktan sonra da yine burada iş bulma imkanlarını sağlayarak şehrimizde kalmalarını ve şehrimiz adına katma değer üretmelerini sağlamak. Bu protokolde bizimle beraber çalışan İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, İŞKUR Müdürümüze huzurlarınızda ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İnşallah protokolümüz Bilecik için, Üniversitemiz için, sanayi ve iş sektörlerimiz için hayırlı uğurlu olur" dedi.
Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri ve aynı zamanda 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Halis Nalbant ise konuşmasında, "2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faal olan 22 tane fabrikamızın eleman ihtiyacını bu yöntemle sağlanacak olması, üniversitemizin buna destek veriyor olması üniversitemizde okuyup ta burada iş bulabilecek bir potansiyel oluşturuyor olması bizim için önemli. Ben bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta rektör hocam olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

"Öğrencilere genel sağlık sigortası ücretlerini ve günlük 54 lira cep harçlıklarını kurum olarak biz vereceğiz"
Bilecik İŞKUR Müdürü Ayhan Tozan, protokolde İŞKUR' un yapacağı faaliyetlerde sadece 3+1'in dışında İŞKUR' la yapılan protokolle üniversitenin tamamen iş birliği içerisinde tüm kurum hizmetlerini birlikte yapmak olduğunu belirtti. Tozan, "Genel bir protokolümüz oldu. Burada gerek girişimcilik kursları, gerek meslek eğitimi kursları gerekse iş başı eğitim programlarında ve kariyer günlerimizi tamamen üniversitemizle birlikte yapmak. Bu program kapsamında katılan öğrencilerimiz eğer burada çalışmak isterlerse okul döneminde veya mezun olduktan sonra biz bunlar genel sağlık sigortası ücretlerini ve günlük 54 lira cep harçlıklarını kurum olarak biz vereceğiz. Bunun için öğrencilerimiz açısından büyük bir teşvik halinde gelmiş oldu. Bu protokolümüzün hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen ve rektör yardımcılarının da katıldığı törende, konuşmaların ardından protokol imzalandı.
(DA-Y)

11.08.2017 14:23:08 TSI
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