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Nevşehir'de çocukların korunmasına yönelik denetim yapıldı

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:24
Nevşehir'de çocukların korunmasına yönelik denetim yapıldı
Nevşehir'de çocukların korunmasına yönelik denetim yapıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulamasının üçüncüsü gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 ekip 71 polisin katılımı ile yapılan denetimlerde 8 okul ve çevresi, 21 internet salonu, 7 oyun salonu, 59 kahvehane, 5 iddia bayi, 3 umuma açık alan, 19 büfede 372 şahın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonrasında hakkında arama kararı olan 2 şahsın yakalandığı öğrenildi.
(COŞ-AG-Y)

11.08.2017 14:26:24 TSI
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