Batman'da 2 kilo 60 gram esrar ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman'dan batı iline hareket eden bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramada, çay paketleri içerisinde zulalanmış toplam 2 kilo 60 gram esrar ele geçirildi. Olayla ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
(MŞY-MP-Y)
11.08.2017 14:27:01 TSI
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