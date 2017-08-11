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Cem Hamzaoğlu'dan gazilere anlamlı ziyaret

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:41
Cem Hamzaoğlu'dan gazilere anlamlı ziyaret
Cem Hamzaoğlu'dan gazilere anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu tarafından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği'ne yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.
Vakfın Ayvalık Şube temsilciliği binasında gerçekleşen ziyarette Müdür Hamzaoğlu'nu; Vakfın Ayvalık Temsilcisi Hüseyin Köksal ve yöneticiler karşıladı.
Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu, gaziler ve şehit ailelerini ücretsiz olarak başlattıkları yoga çalışmalarına davet etti.
İlçedeki tüm spor tesislerinin gaziler ve şehit ailelerinin hizmetine açık olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, "Gazilerimiz ve Şehit Ailelerimiz ülkemiz ve bizlerin gözbebeğidir. Onlar için elimizden gelen her konuda destek vermek hepimizin vatani bir görevidir" dedi.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği Başkanı Hüseyin Köksal da, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu'nun kendilerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
(SS)

11.08.2017 14:44:05 TSI
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