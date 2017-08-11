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Başkan Baran'dan Hereke Lisesine inceleme



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Eğitime verdiği desteği sürdürürken Körfez Belediyesi, kurumların eksiklerini de yapılan çalışmalar ile gideriyor. Bu kapsamda belediye ekipleri son olarak Hereke Anadolu Lisesi'nin bahçesine istinat duvarı ördü. Duvar çalışması tamamlanırken ekipler şimdi de çevre düzenlemesi için geniş çaplı çalışma başlattı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da yapılan çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte yerinde inceledi. Başkan İsmail Baran, Körfez'de eğitim kurumlarının eksikliklerini giderdiklerini belirterek, "Eğitime verdiğimiz desteğin karşılığını öğrencilerimizin başarıları ile alacağız" dedi.

Başkan Baran ayrıca bahçe kısmının daha fazla yeşillendirilmesi talimatı verirken, okul yöneticileri de Başkan Baran'a verdiği destek ve yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, istinat duvarı çalışması sonrasında bahçenin ön tarafına asfalt atılacağını, arka kısmın da yeşillendirileceğini belirtti.

(GY-Y)



11.08.2017 14:48:06 TSI

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