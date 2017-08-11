ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Baran'dan Hereke Lisesine inceleme

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:45
Başkan Baran'dan Hereke Lisesine inceleme
Başkan Baran'dan Hereke Lisesine inceleme

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılan çalışmaları inceledi.
Eğitime verdiği desteği sürdürürken Körfez Belediyesi, kurumların eksiklerini de yapılan çalışmalar ile gideriyor. Bu kapsamda belediye ekipleri son olarak Hereke Anadolu Lisesi'nin bahçesine istinat duvarı ördü. Duvar çalışması tamamlanırken ekipler şimdi de çevre düzenlemesi için geniş çaplı çalışma başlattı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da yapılan çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte yerinde inceledi. Başkan İsmail Baran, Körfez'de eğitim kurumlarının eksikliklerini giderdiklerini belirterek, "Eğitime verdiğimiz desteğin karşılığını öğrencilerimizin başarıları ile alacağız" dedi.
Başkan Baran ayrıca bahçe kısmının daha fazla yeşillendirilmesi talimatı verirken, okul yöneticileri de Başkan Baran'a verdiği destek ve yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, istinat duvarı çalışması sonrasında bahçenin ön tarafına asfalt atılacağını, arka kısmın da yeşillendirileceğini belirtti.
(GY-Y)

11.08.2017 14:48:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kartepe Belediyesi ile emlakçılar odası arasında önemli protokol
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ İLE EMLAKÇILAR ODASI ARASINDA ÖNEMLİ PROTOKOL
Kartepe Belediyesi ile Emlakçılar Odası arasında önemli protokol
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ İLE EMLAKÇILAR ODASI ARASINDA ÖNEMLİ PROTOKOL
Başiskele'de asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Körfez şehit ailelerinden Başkan Baran'a anıt teşekkürü
YEREL

KÖRFEZ ŞEHİT AİLELERİNDEN BAŞKAN BARAN'A ANIT TEŞEKKÜRÜ
Deprem Müzesinde hummalı çalışma
YEREL

DEPREM MÜZESİNDE HUMMALI ÇALIŞMA
Darıca'da son üç gece iptal edildi
YEREL

DARICA'DA SON ÜÇ GECE İPTAL EDİLDİ
Doktor başkandan hastane ziyareti
YEREL

DOKTOR BAŞKANDAN HASTANE ZİYARETİ
Hisar deresi kavşağı trafiği rahatlatacak
YEREL

HİSAR DERESİ KAVŞAĞI TRAFİĞİ RAHATLATACAK
İzmit'te 35 kişi sertifikalı arıcılık unvanına kavuştu
YEREL

İZMİT'TE 35 KİŞİ SERTİFİKALI ARICILIK UNVANINA KAVUŞTU
Körfez kampüsünde kaba inşaat bitmek üzere
YEREL

KÖRFEZ KAMPÜSÜNDE KABA İNŞAAT BİTMEK ÜZERE
İranlı Sima Jahani, Türkçe öğreniyor
YEREL

İRANLI SİMA JAHANİ, TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
Gökyüzü Gözlem Şenliği başlıyor
YEREL

GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
Deprem Müzesini, Çiğdem Karaaslan açacak
YEREL

DEPREM MÜZESİNİ, ÇİĞDEM KARAASLAN AÇACAK
Milli Bisikletçi Ahmet Örtem sporseverlerle buluştu
YEREL

MİLLİ BİSİKLETÇİ AHMET ÖRTEM SPORSEVERLERLE BULUŞTU
Başiskele fotoğraf yarışmasının 5.'si başladı
YEREL

BAŞİSKELE FOTOĞRAF YARIŞMASININ 5.'Sİ BAŞLADI
Darıcalı sporcular Gaziantep'ten 5 madalya ile döndü
YEREL

DARICALI SPORCULAR GAZİANTEP'TEN 5 MADALYA İLE DÖNDÜ
Dilovası'nda ücretsiz internet hizmeti
YEREL

DİLOVASI'NDA ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ
Gebze'nin projeleri masaya yatırıldı
YEREL

GEBZE'NİN PROJELERİ MASAYA YATIRILDI
Darıca'da Karslılar sahne aldı
YEREL

DARICA'DA KARSLILAR SAHNE ALDI
Büyükşehir'den 4. Uluslararası Deprem Çalıştayı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 4. ULUSLARARASI DEPREM ÇALIŞTAYI
Aslanbey'e tam donanımlı kültür merkezi
YEREL

ASLANBEY'E TAM DONANIMLI KÜLTÜR MERKEZİ
Yeniköy sahili, kent ile buluşmayı bekliyor
YEREL

YENİKÖY SAHİLİ, KENT İLE BULUŞMAYI BEKLİYOR
Evliya Çelebi Ortaokulu, Başkan Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti
YEREL

EVLİYA ÇELEBİ ORTAOKULU, BAŞKAN KARAOSMANOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Yıkılma tehlikesi olan bina koruma altına alındı
YEREL

YIKILMA TEHLİKESİ OLAN BİNA KORUMA ALTINA ALINDI