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Kütahya'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:46
Kütahya'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Kütahya'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da faaliyet gösteren 'Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği' Başkanı Abdurrahman Yıldız, basın toplantısı düzeleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yok' seklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
Dernek olarak Türkiye'yi ve Türk kültür ve sanatını yurt içi ve yurt dışında tanıtma amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Yıldız, "Bir taraftan ülkemizi tanıtmak için gayret gösterilirken diğer yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Alman dergisine verdiği röportajla adeta turizmi baltalamıştır. Kılıçdaroğlu'nu bu açıklamalarından dolayı kınıyoruz" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla turizmcilerin ekmeğine el uzattığını ifade eden Başkan Abdurrahman Yıldız, "İstanbul'da akreditasyonu olmadan gazetecilik faaliyeti yapan Türkiye düşmanı Frank Nordhausen'ın yaptığı röportajda Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'de halihazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum. Ayrıca ne canınız ne de mal ve mülkünüzün garantisi yok' diyerek açıkça ülkesini kötüleyip, ülkemizi aşağılayıp Almanlara şikayet etmişti. Kılıçdaroğlu bu ifadeleriyle 'Türkiye'ye gelmeyin' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu'nu, ülkemizi aşağılayan ve küçük düşüren bu ifadelerinden dolayı kınıyoruz. Bu ülkenin vergisi ve maaşıyla kendine rant ve çevre edinen CHP liderine diyoruz ki, lütfen bizi ve ülkemizi beğenmiyorsan bu ülkeden hemen ayrıl" ifadelerini kullandı. (EFE)

11.08.2017 14:49:17 TSI
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