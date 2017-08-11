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Vali Su'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor



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MERSİN (İHA) - Mersin'de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bu kapsamda Mersin Ceylanpınarlılar Derneği ve Özhedef Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Edhem Alkış, beraberlerinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Sahil Valilikte gerçekleşen ziyaretlerde yaptığı konuşmada, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Mersin'i hak ettiği konuma getirebilmek amacıyla yürütülecek olan çalışmaları sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde sürdüreceklerini ifade ederek, Mersin'in sahip olduğu potansiyelin daha iyi değerlendirilebilmesi için kentin tüm dinamikleri ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Mersin Mardinliler Dernek Başkanı Mehmet Ali Özdemir, Mersin Bitlisliler Dernek Başkanı Tahsin Kırboğa, Mersin Cizreliler Dernek Başkanı Servet Manav, Mersin Muşlular Dernek Başkanı Necat Özcan, Mersin Perakendeci İşadamları Dernek Başkanı Özcan Demir ile Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı da beraberinde yürütme kurulu üyeleriyle birlikte Vali Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

(HSK-Y)



11.08.2017 14:51:09 TSI

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