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Batman'da kitapları korsan olarak çoğaltan işyerlerine operasyon

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:50
Batman'da kitapları korsan olarak çoğaltan işyerlerine operasyon

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da ders kitaplarının fotokopisini çekerek, bundan gelir sağlayan 4 işyerine operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Kırtasiyede orijinal ders kitaplarının fotokopileri çekilerek satışının yapıldığını tespit etti. Ekiplerin 4 işyerine eş zamanlı operasyonunda, 506 adet ders kitabı ders fotokopisi, 5 adet sabit disk, 3 adet taşınabilir harici disk ile 6 adet flaş bellek ele geçirildi.
(MŞY-MP-Y)

11.08.2017 14:52:40 TSI
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