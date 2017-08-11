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Batman'da 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:51
Batman'da 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin bir evde yaptığı aramada piyasa değeri 16 bin TL olan 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı çalışmada, bir ikamette gümrük kaçağı sigara saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 16 bin TL olan toplam 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
(MŞY-MP-Y)

11.08.2017 14:53:34 TSI
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