Vali Elban Tutak ilçesini ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Süleyman ve Belediye Başkan Vekili Elban, Tutak İlçesini ziyaret ederek çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkanİsa Erat ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Elban, daha sonra kaymakamlık makamına geçerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Elban, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek brifing aldı. Ziyarette Vali Elban'a İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin de eşlik etti.
(AS-Y)
11.08.2017 14:59:55 TSI
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