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Beyşehir OSB'de fabrika sayısı arttı



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Bayavşar Mahallesi'nde kurulan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde daha önce 3 olan fabrika sayısı 8'e yükseldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, OSB'de üç yıl öncesine kadar faaliyet gösteren 3 olan fabrika sayısının bugün 8'e yükseldiğini, giderek artan yatırımcı ilgisi neticesinde başlayıp halen inşaatı devam edenlerin sayısının da 14 olduğunu söyledi. Özaltun, proje aşamasında olan ve inşaatı başlayacak yeni fabrika sayısının ise 18 olduğunu kaydetti. 54 parsele sahip Beyşehir OSB'nin yapılan yatırımlarla Anadolu'da yıldızı parlayan bir sanayi bölgesi alanı olmaya başladığını vurgulayan Başkan Özaltun, "2023 yılına kadarki vizyon hedefimiz; burada toplam 40 fabrika bacasının tütmesi. Müteşebbis heyetimizle birlikte çalışmalarımızı o yönde sürdürüyoruz. Üç yıl öncesine kadar sanayi bölgemizde 3 mermer fabrikası faaliyet gösterirken, bugün yine mermer sektöründeki yeni yatırımcılar, av tüfeği ve parçası ile otomotiv parçası üretimine yönelik başlayan yeni müteşebbislerimizin yatırımları ile halihazırda 8 fabrikamızda yaklaşık 350 kişiye iş istihdamı sağlanmaktadır. Av tüfeği, mobilya, panel kapı, organik gübre, mermer, tarım makineleri, gıda işleme, endüstriyel boya, alüminyum sanayi, beton elemanları gibi sektörlerde üretim yapacak yeni fabrikaların inşaatlarının tamamlanarak sanayi bölgemizde devreye girmesi ile birlikte istihdama olan katkı daha da artacaktır. 2023 hedefimiz olan fabrika sayısına ulaşıldığında ise organize sanayi bölgemizin yaklaşık bin 500 kişiye iş istihdamı sağlamasını öngörüyoruz" dedi.



"Beyşehir OSB'deki fabrikalar, ekonomiye yıllık 5 milyon dolarlık katma değer sağlıyor"

Beyşehir OSB'de halihazırda çeşitli sektörlerde üretim yapan 8 fabrikanın ürünlerinin büyük bölümünü yurtdışına ihracata gönderdiğini de vurgulayan Özaltun, bu anlamda sanayi bölgesinin ülke ve ilçe ekonomisine yıllık 5 milyon dolarlık bir katma değer sağladığını, yeni fabrikaların üretime başlamasıyla birlikte bu katma değerin ikiye, hatta üçe katlamasını beklediklerini dile getirdi. Beyşehir Organize Sanayi'nin çok kısa bir süre içerisinde bu noktaya gelmesindeki en önemli kaynağın yeni teşvik kanununun hayata geçirilmesi olduğunu belirten Başkan Özaltun, bununla birlikte bölgede Beyşehir OSB Müteşebbis Heyeti'ni oluşturan Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Ticaret Odası gibi kurum ve kuruluşların önderliğinde yürütülen altyapı eksikliklerine yönelik çalışmaların tamamlanmasının da yatırımcının ilgisinin bu alana kaymasına neden olduğunu söyledi.



"Beyşehir'e yatırımcı çekebilmek için girişimler"

Başkan Özaltun, belediye başkanı olarak göreve geldikten sonra Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne daha fazla yatırımcı çekebilmek ve bu alandaki sanayi kuruluşlarının sayısını artırıp ilçenin ihtiyacı olan iş istihdamı sayısının daha da ileri noktalara gelebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla el ele vererek var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Bu kapsamda, ilçe dışında yaşayan gurbetçi ve işadamı potansiyelini de iyi değerlendirdiklerini ve fuar ve gezi gibi faaliyetlere önem vererek bu potansiyeli oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Özaltun, sanayi bölgesinde yürütülen altyapı eksikliklerine yönelik çalışmaların ivme kazanmasıyla Beyşehir'in Konya'da önemli bir sanayi merkezi olma yolunda önemli bir aşama kaydettiğini aktardı.



"Alt yapı yatırımları hızlanınca, yatırımcılar da arttı"

Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mutlu Korkmaz ise, "Son üç yıl içerisinde yönetim olarak bakanlık nezdinde yürüttüğümüz girişimlerle Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin 1 milyon 550 bin liralık kredi borcunu ödemiş bulunuyoruz. Beyşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Telekom vb. gibi diğer kurum ve kuruluşlarımızın da desteğiyle Beyşehir Organize Sanayi Bölgesindeki altyapı ihtiyaçlarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. 250 bin liralık yatırımla fabrikalarımızın bulunduğu alanlardaki yolların kilitli parke taşı yenilenirken, 100 bin liralık yatırımla alanın tamamen tel çit örgüyle çevrilmesi sağlandı. Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi, yapılan fiber altyapısı yatırımı ile Türkiye'nin en hızlı internet altyapısına sahip bir bölgesi haline dönüştürüldü. Su hatlarında yenileştirme yapılarak, su konusunda yaşanan problemler çözüme kavuşturuldu. Yeni elektrik trafoları ve hücreleri ile röle çalışmaları yapılarak elektrik altyapısı daha da güçlü hale getirilirken, OSB içi aydınlatma da faaliyete geçirildi. Yapımı başlayan organize sanayi giriş nizamiye binası çalışmaları tamamlanmak üzere olup, yeni hedefimiz sanayi bölgemizi bir hizmet binasına da kavuşturabilmek, bu konuda da proje hazırlığı içerisinde bulunuyoruz. Ayrıca, Beyşehir Organize Sanayi Bölgemizin yeşil dokusunu daha da zenginleştirmek amacıyla, sosyal proje bazında çeşitli zamanlarda orman teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerimizin katkı ve desteğiyle toplam 4 bin sedir fidanı toprakla buluşturularak, alanın gelecekte oksijen deposu bir sanayi merkezi haline dönüştürülmesi anlamında çalışmalar devam etmektedir" şeklinde konuştu.

(ARÖ-AH-Y)



11.08.2017 15:02:44 TSI

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