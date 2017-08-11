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Başkan Albayrak Barbaros Caddesindeki yol çalışmasını inceledi

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:03
Başkan Albayrak Barbaros Caddesindeki yol çalışmasını inceledi
Başkan Albayrak Barbaros Caddesindeki yol çalışmasını inceledi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Barbaros Caddesinde yapımı devam eden Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol çalışmalarını inceledi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz'ın da yer aldığı yol incelemesinde Başkan Kadir Albayrak, yol çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Buradaki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Albayrak, yapılan hizmetin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Kentin tamamında altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını hatırlatan Başkan Albayrak, şimdi de büyük bir titizlikle üstyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Bu kapsamda önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Başkan Albayrak, "Altyapı çalışmalarında olduğu gibi, üstyapı çalışmalarını da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz, mesai kavramı gözetmeksizin, aralıksız bir şekilde Tekirdağ'ın tamamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar bittiğinde Tekirdağ bambaşka bir çehreye kavuşmuş olacak. Bütün bu çabalarımız, gelecek nesillere güzel, yaşanabilir bir Tekirdağ bırakmaktır" şeklinde konuştu.
(HLD-MEF-Y)

11.08.2017 15:06:27 TSI
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