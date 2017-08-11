omaniç'te trafik kazası: 1 yaralı

Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Tamer Yiğit
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erdal Uysal (39) yönetimindeki 43 YB 320 plakalı otomobil, Yücel Koca (18) idaresindeki yeni aldığı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Yücel Koca (18) yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulanslarla Domaniç İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.(TY-EFE)
11.08.2017 15:08:56 TSI
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