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Başkan Karaçoban mahallelerin sıkıntılarını yerinde dinliyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:07
Başkan Karaçoban mahallelerin sıkıntılarını yerinde dinliyor
Başkan Karaçoban mahallelerin sıkıntılarını yerinde dinliyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, mahalle ziyaretlerine Bahadır, Çarıkbozdağ, Dağhacıyusuf, Uluderbent ve Çamlıbel Mahalleleriyle devam etti. Başkan Karaçoban, yapılan çalışmaları yerinde incelerken, vatandaşlarla bir araya gelip, onların istek ve taleplerini de dinledi. Hemşehrileriyle tek tek ilgilenen Başkan Karaçoban'ın programları yoğun ilgi gördü.
Hizmet yolculuğunda vatandaşların yanında olup onların istek ve taleplerini dinleyen Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, gittiği mahalle ziyaretlerinde büyük ilgi görüyor. Katılımın yoğun olduğu programlarda mahalle sakinlerini tek tek dinleyen Başkan Karaçoban, hasta ve yaşlıları da ziyaret ederek hayır dualarını almayı ihmal etmedi.
İlk durağı Bahadır Mahallesi olan Başkan Karaçoban, Fen İşleri ekiplerinin 4 kilometrelik sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Karaçoban, Çarıkbozdağ Mahallesindeki kilit parke çalışmalarını da inceleyerek çalışan işçilerle sohbet etti. Çalışmaları izleyen vatandaşlar Başkan Karaçoban'ın yanına gelip kendisine hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Dağhacıyusuf, Uluderbent ve Çamlıbel Mahallelerini de ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, mahallelerdeki sathi kaplama, kilit parke ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşların oldukça yoğun bir ilgiyle karşıladığı Başkan Karaçoban ilçedeki her mahalleye eşit hizmet götürmeye gayret ettiklerini kırsaldaki mahallelerin ise eksikliklerinin biran önce tamamlanması için uğraştıklarını dile getirdi.
(SC-Y)

11.08.2017 15:09:20 TSI
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