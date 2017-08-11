YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Larva ve uçkun mücadelesi

Larva ve uçkun mücadelesi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, larva ve uçkun mücadelesine devam ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar gece geç saatlere kadar devam ederken her gün 4 ayrı ekip şehrin dört bir yanında larva ve uçkun ilaçlaması yapıyor. Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanındaki tüm mahalleleri kapsayan çalışmalarda günün ilk bölümünde larva ve karasineğe yönelik ilaçlama çalışması gerçekleştirilirken havanın kararması ile birlikte ise gece geç saatlere kadar şehir uçkun ve sivrisineğe karşı ilaçlanıyor.



"Geçtiğimiz yıllara göre karasinek ve sivrisinek ile ilgili şikayetler ciddi oranda azaldı"

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 4 ayrı ekibin program dahilinde yaptığı çalışmaların yanı sıra 1 ekipte gelen şikayetler doğrultusunda ilaçlama çalışması yapıldığını söyledi. Eşkinat, "Halkımızın sağlığı için 4 ekip ile ilaçlama çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre karasinek ve sivrisinek ile ilgili şikayetler ciddi oranda azaldı. Şikayet olduğunda da anında ekiplerimiz rutin programlarının yanı sıra anında müdahale ediyorlar. Mart ayı başında Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan ve düzenli aralıklarla tüm Süleymanpaşa'yı kapsayan çalışmalar ekim ayının sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

(HLD-MEF-Y)



11.08.2017 15:09:58 TSI

NNNN

