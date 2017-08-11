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Keskin'de muhtarlar sorunlarını anlattı



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Kaymakam Muammer Köken başkanlığında 55 köy muhtarı, 6 mahalle muhtarının katılımı ile toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından her ay yapılması planlanan muhtarlar toplantısının Ağustos ayı toplantısı Kaymakamlık Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya Kaymakam Muammer Köken başkanlığında kurum müdürleri 55 köy muhtarı, 6 mahalle muhtarı katıldı. Bu ay 4'üncüsü gerçekleştirilen toplantıda bir önceki toplantıda muhtarlar tarafından belirlenen konuların raporları okundu.



"Sorunların takipçisi olacağım"

İlçe Kaymakamı Köken, toplantıda tüm muhtarlara teşekkür ederek toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu. Kurum Müdürleri ise ilçede sürdürülen projeler hakkında muhtarları bilgilendirdi. Köy ve mahallelerinin sorunlarını dile getiren mahalle muhtarları, Kaymakam Köken'e teşekkür ettiler. Kaymakam Köken ise sorunların takipçisi olacağını söyledi.

(MT-SLH-Y)



11.08.2017 15:10:10 TSI

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