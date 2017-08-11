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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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İstasyon kurulumları tamamlandı

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:10
İstasyon kurulumları tamamlandı
İstasyon kurulumları tamamlandı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Strasbourg Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliği ile depremsellik çalışmaları kapsamında istasyon kurulumları tamamlandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Université de Strasbourg, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Hitit Üniversitesi'nin işbirliği ile Kuzey Anadaolu Fayının Marmara segmentinin tektonik yapısını incelemek üzere hazırlanan proje kapsamında Tekirdağ'a sabit GNSS ölçüm ve kayıt istasyonlarının kurulumları yapıldı.
Bölgenin depremselliğinin anlaşılması için önemli katkı sağlayacak bu istasyonlar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Kuzey Anadolu fayına en yakın olan Marmara Ereğlisi İlçesinde 5 adet, Çorlu İlçesi Yenice Mahallesinde 1 adet ve Süleymanpaşa ilçesinde 2 adet olmak üzere jeodezik GPS'ler yerleştirildi.
(HLD-MEF-Y)

11.08.2017 15:13:01 TSI
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