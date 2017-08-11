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Soma'nın 16 mahallesine asfalt müjdesi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'ya bağlı Dualar-Akçaavlu mahalleleri arasında bulunan ve yaklaşık 16 mahallenin hizmet aldığı grup yolunda asfalt çalışmasını başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, yapılan çalışmanın mahalle hayırlı olmasını temenni etti.

İl genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla yıllardır kaderine terk edilen yolları asfaltla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da Dualar-Akçaavlu mahalleleri arasında kalan ve yaklaşık 16 mahallenin hizmet aldığı grup yolunda asfalt çalışmalarını başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Soma Koordinatör Vekili Ali Rıza Duman, Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek ve Dualar Mahalle Muhtarı Osman Nuri Kahya ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Daire Başkanı Fevzi Demir, "Dualar-Akçaavlu yolu, Soma'nın yaklaşık 16 mahallesinin hizmet aldığı bir grup yolu. Geçtiğimiz yıl mevcut yolda iyileştirme yapmadan burada bir asfalt çalışması yapmak istemedik. Çünkü mevcut yol hem trafik güvenliği açısından hem alt yapı anlamında geliştirilmesi gereken bir yoldu. Burada kendi ekiplerimizle geçtiğimiz yıl genişletme çalışması yapıldı. Daha sonra temel malzemesi çekilerek bu yol iyileştirildi. Bu sene asfalt sezonunun başlamasıyla beraber şu an itibariyle ekiplerimiz asfaltlama çalışlarına başladılar. Burası 7 kilometrelik bir yol. Bu yolun devamında geçtiğimiz yıl sathi kaplama çalışmaları yapılmıştı. Bu 7 kilometrelik bir kısımda sıkıntı vardı. Onu da gideriyoruz. Aynı zamanda burada dur-geç olarak tabir edilen bir köprümüz mevcut. Oldukça da eski bir köprü. Onun ilgili teknik personel arkadaşlar tarafından proje çalışmaları yapılarak seneye yapım programına alıp bu durumu da gideririz. Yapılan çalışmaların mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar" dedi.

Yolun daha önce dar olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirten Dualar Mahalle Muhtarı Osman Nuri Kahya da, "Şu anda asfalt çalışması başladı. Sıkıntılarımızı gidermekte olduğu için Cengiz Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, MASKİ Genel Müdürlüğü'nce Soma'ya kazandırılan Atıksu Arıtma Tesisi için yapılan yolda da incelemelerde bulundu.

(SC-Y)



11.08.2017 15:13:37 TSI

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