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Elekçi ve Bolaman Irmaklarına tahkimat başlıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Devlet Su İşleri(DSİ) Ordu Şube Müdürü Mehmet Kurul, Elekçi ve Bolaman Irmaklarında tahkimat yapacaklarını, çalışmaların bugünden itibaren başlayacağını söyledi.

DSİ Makine İmalat ve Donatım Daire Başkanı Abdullah Ekin, DSİ 7.Bölge Müdürü Nazmi Koçak, DSİ 7.Bölge Makine İmalat Donatım Şube Müdürü Turgay Malkoç, DSİ Ordu Şube Müdürü Mehmet Kurul, DSİ Ordu Şube Makine Baş Mühendisi M.Salih Topal Bolaman Irmağı ve Elekçi Irmağı'nda yapılacak olan çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Vekili İbrahim Eroğlu ve teknik ekip ile istişarede bulundular.

Elekçi ve Bolaman Irmaklarında yatak temizliği yapacaklarını belirten DSİ Ordu Şube Müdürü Mehmet Kurul, "Bolaman Irmağı'nın 1 kilometre yukarısına kadar yani Alman Köprüsü'ne kadar (Asma Köprü) aynı Elekçi Irmağı'nın kenarında olduğu gibi tahkimat yapacağız. Elekçi Irmağı'nda ise Yunus Emre Köprüsü'nden itibaren tahkimat yapmaya başlayacağız. Makinelerimiz bugün itibari ile çalışmaya başlayacaklar" dedi.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu ise, "DSİ heyeti ile Elekçi Irmağı ve Bolaman Irmağı'nda yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarede bulunduk. Yapılacak olan çalışmalarla Elekçi Irmağı ve Bolaman Irmağı hem sel taşkınlarında sıkıntı yaşamayacak hem de daha güzel bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



11.08.2017 15:14:44 TSI

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