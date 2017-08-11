Başkale'de tıkanan yağmur suyu kanalları temizlendi
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Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediyesi, tıkanan yağmur suyu kanallarını temizlemeye başladı.
Çalışmalarını genel bir şekilde sürdüren Başkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belli periyotlar halinde yağmur suyu kanallarının da temizliğini yapıyor. Başkale Belediyesi ekipleri, sonbahar öncesi çalışmalarına hız vererek, yağışlardan aksayan ve sıkıntı yaşanan noktalara müdahalelerini aralıksız sürdürüyor. Gerek vatandaştan gelen şikâyetler doğrultusunda gerekse ekiplerce tespit edilen noktalarda yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yapan Başkale Belediyesi, yağmur suyu kanallarından tıkanıklığa sebep olacak taş, toprak ve çöp gibi malzemeleri temizliyor.
Başkale'nin cadde ve sokaklarındaki yağmur suyu kanallarının içerisindeki kum, taş ve çöp gibi birikintiler temizlenerek basınçlı suyla yıkandı.
(EE-MSA-Y)
11.08.2017 15:15:22 TSI
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