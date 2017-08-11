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Kozanlı'ya beş günde terfi hattı döşendi

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:18
Kozanlı'ya beş günde terfi hattı döşendi
Kozanlı'ya beş günde terfi hattı döşendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'ndeki su sıkıntısına son vermek için beş günde bin 700 metre terfi hattı döşedi. Mahalle Muhtarı Musa Özer, uzun yıllardır yaşanılan sıkıntının çözüme kavuşması dolayısıyla MASKİ'ye teşekkür etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki vatandaşların taleplerine anında cevap veriyor. Soma ilçesine bağlı Kozanlı Mahalle Muhtarı Musa Özer'den MASKİ'ye gelen içme suyu ihtiyacı talebi de yanıtsız kalmadı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın bünyesinde ele alınan çalışma kapsamında Soma ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'ne bin 700 metre terfi hattı döşendi. Ekiplerin, Turgutalp ile Avdan Mahallesi istikametindeki hattan yaptığı bağlantı ile Kozanlı Mahallesi'nin içme suyu deposuna hat çekildi. 5 gün gibi kısa bir sürede döşenen hat sayesinde, Kozanlı'nın uzun yıllardır yaşadığı sıkıntıya son verildi.
Kozanlı Mahalle Muhtarı Musa Özer, "Çalışmalardan çok memnunuz. Bu yaşadığımız sıkıntı neredeyse 150 yıllıktı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
(SC-Y)

11.08.2017 15:20:50 TSI
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