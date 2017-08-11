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Kampus alanına hayvanlar için suluk yerleştirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisine hayvanlar susuz kalmasın diye suluklar yerleştirildi.

Hava sıcaklığının artması nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) tarafından kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların susuz kalmaması için merkez külliyenin çeşitli noktalarına suluklar yerleştirdi.

Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Hayri Yücetaş tarafından hayata geçirilen ve Yüksekokul yönetimi tarafından desteklenen proje kapsamında pek çok noktaya suluklar yerleştirildi.

Hayvanların sıcaktan bunalıp susuzluktan etkilenmemesi için gerçekleştirilen proje, suya ihtiyaç duyan bir çok canlının su bulmasını sağladı.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tanju Teker, projeye katkı sunan tüm arkadaşlarına teşekkür ederek, bu tür projelerin önemine değindi.

(AHM)



11.08.2017 15:21:23 TSI

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